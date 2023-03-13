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51 минуту назад

В Петербурге двое мужчин заживо сгорели в квартире-студии

Lenta.ru

В Приморском районе Санкт-Петербурга два человека заживо сгорели при пожаре в квартире-студии, сообщает телеканал 78.ru.

В Петербурге двое мужчин заживо сгорели в квартире-студии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все произошло рано утром в понедельник, 13 марта. Площадь возгорания в петербургской квартире составила три квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем в течение получаса. В жилище были найдены два трупа. По предварительным данным, мужчины могли отравиться угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего. Причины пожара устанавливаются.

28 февраля сообщалось, что в Иркутске мужчина с четырехлетним сыном заживо сгорели при пожаре в частном доме на улице Лысогорская.

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