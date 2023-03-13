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16 минут назад

В Москве затопило приют с собаками

Парламентская газетаиещё 1

В поселении Краснопахорское в Москве затопило приют для животных, передает «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По словам начальника контрольно-пропускного пункта приюта, никто не пострадал.

В Москве затопило приют с собаками
Фото: UnsplashUnsplash

По данным источника телеканала, во время затопления в клетках находилось более тысячи собак. Изначально сообщалось, что владельцы не успевают прибыть на место и помочь им, однако, по информации начальника КПП, затопление было несильным. Животных удалось спасти.

Ранее сгорел домашний приют с животными в селе Мучихино Ленинградской области, о чем писала «Парламентская газета». Погибли 40 кошек и 15 собак.

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