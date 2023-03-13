В Москве затопило приют с собаками

В поселении Краснопахорское в Москве затопило приют для животных, передает «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По словам начальника контрольно-пропускного пункта приюта, никто не пострадал.

Фото: Unsplash Unsplash

По данным источника телеканала, во время затопления в клетках находилось более тысячи собак. Изначально сообщалось, что владельцы не успевают прибыть на место и помочь им, однако, по информации начальника КПП, затопление было несильным. Животных удалось спасти.