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43 минуты назад

Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате

Lenta.ruиещё 3

Замеченный полицейскими в Новой Москве неизвестный летательный аппарат патрулировал небо еще с двумя беспилотниками над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС). Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

До этого в Telegram-канале Shot были опубликованы сведения о подозрительном объекте в Новой Москве, который двигался в сторону автозаправки «Татнефти».

Неизвестный летательный аппарат заметили в Новой Москве

В свою очередь Mash сообщил, что в небе в Новой Москве работали три дрона. По предварительным данным, они вели непрерывное наблюдение за военчастью ВКС.

БПЛА подняли из лесополосы рядом с частью. Они держались высоты около 200 метров, однако позже пошли на снижение и улетели обратно.

Происшествия,Татнефть,
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