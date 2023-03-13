Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате

Замеченный полицейскими в Новой Москве неизвестный летательный аппарат патрулировал небо еще с двумя беспилотниками над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС). Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

До этого в Telegram-канале Shot были опубликованы сведения о подозрительном объекте в Новой Москве, который двигался в сторону автозаправки «Татнефти».

В свою очередь Mash сообщил, что в небе в Новой Москве работали три дрона. По предварительным данным, они вели непрерывное наблюдение за военчастью ВКС.