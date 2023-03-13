Взрывы газа в жилых домах: причины и как предотвратить

В российских городах регулярно происходят взрывы газа в жилых домах, жертвами которых становятся десятки людей. В причинах ЧП и том, как можно его предотвратить, разбирался «Рамблер».

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Причина взрывов бытового газа

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Такие трагедии происходят ежегодно. По словам экспертов, основной причиной взрывов в жилых домах является утечка газа, которая происходит из-за неправильного подключения оборудования, его изношенности или нарушений правил эксплуатации.

«Основная причина – это человеческий фактор. Нередко жильцы, не обладая специальными знаниями, самовольно устанавливают и чинят газовые приборы, во время ремонта закрывают вентиляционные отверстия, пренебрегают элементарными правилами безопасности. Например, категорически запрещено использовать газовую плиту для обогрева квартиры, но есть прецеденты, когда в холодное время года жильцы оставляют конфорки включенными даже на ночь», - рассказал Smolnarod заместитель исполнительного директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Смоленск» Михаил Синицын.

По словам эксперта в сфере пожарной безопасности Александра Глущенко, газовое оборудование в многоэтажных домах можно разделить на две зоны: расположенное на лестничной площадке и на территории частного владения жильцов, отмечает vm.ru.

При этом заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов обратил внимание на то, что чаще всего проблемы возникают с оборудованием именно внутри квартир, в том числе подводками к плитами и газовыми колонками, пишет «Комсомольская правда».

По словам газовщиков, такое оборудование иногда просто не удается проверить, так как собственники жилья не пускают представителей газовой службы. Также «непонятно, что делать, если газовая плита неисправна, а у семьи нет денег на покупку нового оборудования, констатировала исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Проблемы возникают и в том случае, если жильцы многоэтажек используют специальные баллоны с газом, которые при неправильном хранении могут взорваться. Также дающие утечку старые емкости годами могут лежать на антресолях, в чуланах, кухонных нишах под окном. Для взрыва скопившегося горючего бывает достаточно одной небольшой искры, например, от включения света, пишет интернет-энциклопедия «Совет инженера».

При этом мощность взрыва метана почти в два раза больше, чем у пропана. Однако пропан выделяет большее количество тепла – он более эффективен как горючее. Поэтому взрыв баллонов с пропаном сопровождается интенсивным горением, а главная разрушительная сила метана – взрывная волна.

Как предотвратить концентрацию газа в помещении?

Нижнее значение взрывоопасной концентрации природного газа — 4,4% от общего объема воздушных масс. Пик взрывчатости достигается при концентрации 9,5%. При заполнении воздуха более, чем на 17%, метан просто горит.

Для того, чтобы не допустить концентрации газа в квартире, необходимо соблюдать правила эксплуатации бытовых приборов, подчеркнул главный инженер АО «Газпром газораспределение Смоленск» Михаил Синицын.

«Во-вторых, нужно заключить со специализированной организацией договор на проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и обеспечить специалистам доступ во время плановой проверки. Регулярное техобслуживание является залогом газовой безопасности», - заметил представитель газовой службы.

Он также напомнил, что «проведение технического обслуживания газовых приборов является прямой обязанностью собственников жилья» и нельзя относиться к этому как к простой формальности.

Что делать при утечке газа?

Если же в помещении ощущается запах газа, то нужно немедленно перекрыть его подачу к газовой плите и колонке, обесточить квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, и открыть окна. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте МЧС России.

«Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. При появлении у окружающих признаков отравления вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь», - заявили в ведомстве.