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1 час назад

В Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, его госпитализировали в тяжелом состоянии из квартиры на проспекте Энгельса. Известно, что ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком по недосмотру матери. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

7 марта в Петербурге женщина решила принять ванну и погибла. Обварившееся тело россиянки нашли в одной из квартир на Пролетарской улице. Предварительно, она скончалась после того, как обварилась кипятком в ванной.

До этого в Ачинске четырехлетний ребенок погиб после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком.

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