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1 час назад

Массовая драка между посетителями российского ночного клуба попала на видео

Lenta.ru

В Улан-Удэ посетители ночного клуба устроили массовую драку, в результате один человек получил черепно-мозговую травму. Потасовка между россиянами попала на видео, ролик был опубликован в группе «Вся жесть Улан-Удэ» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как группа молодых людей выясняет отношения перед входом в ночной клуб. Затем словесный конфликт перерастает в драку. Одного из участников потасовки несколько человек бьют руками и ногами по голове. Мужчина остается лежать на асфальте. Никто из сотрудников охраны в происходящее не вмешивается.

По данным Telegram-канала Babr Mash, сотрудники полиции прибыли к ночному клубу в тот момент, когда потасовка завершилась. У одного из участников конфликта диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Заявление на обидчиков пострадавший мужчина писать отказался.

Тем не менее правоохранители начали разыскивать других участников драки.

15 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге гости ночного клуба NeBar устроили массовую драку. В полиции российского города позже сообщили, что никто из горожан не писал заявления. В самом ночном клубе заверили, что разбираются в случившемся.

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