СМИ: таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Водитель такси ограбил директора балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарда Богуславского. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, Богуславский вместе с сыном отдыхали в центре Москвы и решили вызвать такси. На вызов прибыл мужчина за рулем автомобиля Kia Rio. Сама поездка прошла без происшествий, однако, когда директор достал кошелек и стал расплачиваться, водитель распылил ему в лицо газовый баллончик.

Вместе с сыном Богуславский выскочили из такси, а водитель скрылся вместе с деньгами. Всего в кошельке было около 15 тысяч рублей.