СМИ: таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве
Водитель такси ограбил директора балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарда Богуславского. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника телеканала, Богуславский вместе с сыном отдыхали в центре Москвы и решили вызвать такси. На вызов прибыл мужчина за рулем автомобиля Kia Rio. Сама поездка прошла без происшествий, однако, когда директор достал кошелек и стал расплачиваться, водитель распылил ему в лицо газовый баллончик.
Вместе с сыном Богуславский выскочили из такси, а водитель скрылся вместе с деньгами. Всего в кошельке было около 15 тысяч рублей.
Напомним, что 10 марта из квартиры жительницы Москвы похитили ювелирные украшения, антиквариат и одежду. В ограблении женщина подозревает свою 50-летнюю домработницу, которая по просьбе хозяйки осталась присматривать за жилищем во время отпуска женщины. Полиция проводит проверку.