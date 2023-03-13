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СМИ: таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Водитель такси ограбил директора балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарда Богуславского. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

СМИ: таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве
© РИА Новости

По словам собеседника телеканала, Богуславский вместе с сыном отдыхали в центре Москвы и решили вызвать такси. На вызов прибыл мужчина за рулем автомобиля Kia Rio. Сама поездка прошла без происшествий, однако, когда директор достал кошелек и стал расплачиваться, водитель распылил ему в лицо газовый баллончик.

Вместе с сыном Богуславский выскочили из такси, а водитель скрылся вместе с деньгами. Всего в кошельке было около 15 тысяч рублей.

Напомним, что 10 марта из квартиры жительницы Москвы похитили ювелирные украшения, антиквариат и одежду. В ограблении женщина подозревает свою 50-летнюю домработницу, которая по просьбе хозяйки осталась присматривать за жилищем во время отпуска женщины. Полиция проводит проверку.

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