Мужчина поджег бывшую девушку после ее упрека в том, что он много пьет

Житель Канска осужден за попытку убийства своей бывшей подруги. Мужчина поджег женщину, находившуюся в доме вместе с 3 детьми, сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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36-летний мужчина был признан виновным в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.

Он и пострадавшая встречались несколько месяцев, с весны 2022 года, прежде чем, в начале июля мужчина приехал к ней домой и поджег женщину этиловым спиртом с разбавленной водой.

Сообщается, что покушение на убийство произошло после того, как 31-летняя потерпевшая сделала осужденному замечание. Женщине сообщила мужчине, что тот слишком часто пьет. Также известно, что ссора случилась во время общего застолья и употребления алкоголя.

После своих слов пострадавшая была облита содержимым одной из бутылок, стоящих у нее на столе, а мужчина тут же достал газовую зажигалку и поджег футболку пострадавшей, предварительно смоченную горючей жидкостью.

В момент происшествия в доме были дети пострадавшей, 3-летний и 10-летний мальчики, а еще ее знакомая со своим ребенком. Устроивший поджог мужчина не попытался ничем помочь женщине и остановить распространение огня, зная, что рядом находятся малолетние в заведомо беспомощном состоянии.

В итоге потерпевшая сама сняла с себя горящую одежду и самостоятельно потушила огонь. Далее соседи женщины по ее просьбе вызвали "скорую". В больнице у пострадавшей были диагностированы термические ожоги площадью до 21% поверхности тела, которые медики квалифицировали как телесные повреждения средней тяжести.

Суд назначил виновному в покушении наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.