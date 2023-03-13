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1 час назад

Россиянка замерзла и решила разжечь костер в ванной многоэтажки

Lenta.ru

Во Владивостоке женщине стало холодно в собственной квартире и она решила разжечь костер в ванной многоэтажки. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Россиянка замерзла и решила разжечь костер в ванной многоэтажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разжегшая костер россиянка не давала потушить пламя. Она рассказала, что замерзла и решила поджечь мусор в ванной. Впоследствии она вышла из горящей квартиры и заперла ее.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных местным жителям — они надышались гарью. Поджигательницу квартиры передали врачам.

По данным KP.RU, у поджегшей мусор в квартире женщины есть проблемы с психическим здоровьем. Она якобы ходила в шубе летом и представлялась воспитателем, чтобы зазвать чужих детей в детский сад.

Ранее в Глазове 27-летняя жительница Удмуртии попыталась расправиться с бабушкой из-за постоянных нравоучений. Внучка решила заживо сжечь родственницу: она облила ее горючим и подожгла. Мотивом стали требования бабушки не пить, не устраивать дома праздники и не менять возлюбленных.

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