Россиянка замерзла и решила разжечь костер в ванной многоэтажки

Во Владивостоке женщине стало холодно в собственной квартире и она решила разжечь костер в ванной многоэтажки. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

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Разжегшая костер россиянка не давала потушить пламя. Она рассказала, что замерзла и решила поджечь мусор в ванной. Впоследствии она вышла из горящей квартиры и заперла ее.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных местным жителям — они надышались гарью. Поджигательницу квартиры передали врачам.

По данным KP.RU, у поджегшей мусор в квартире женщины есть проблемы с психическим здоровьем. Она якобы ходила в шубе летом и представлялась воспитателем, чтобы зазвать чужих детей в детский сад.