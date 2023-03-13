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13 минут назад

Yonhap: более 900 тыс гектаров леса пострадали от пожара в Южной Корее

Газета.Ru

Из-за пожара в Национальном парке Чирисан в Южной Корее пострадали 910 тыс. гектаров леса, в ходе его тушения погиб пожарный. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на лесную службу страны.

Более 900 тыс гектаров леса пострадали от пожара в Южной Корее
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что возгорание потушили через 21 час после его начала. Одного из пожарных, который пострадал в процессе ликвидации ЧП, доставили в больницу, где он скончался. Согласно информации лесной службы, пожар начался в уезде Хадон провинции Кенсан-Намдо, распространившись затем на соседние районы. При этом около 75 местным жителям пришлось покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что лесные пожары стали источником 25% углекислого газа, выброшенного в атмосферу в 2021 году. В последние пару десятилетий ученые пришли к выводу, что климат постепенно становится теплее из-за действий человека. В первую очередь это происходит из-за воздействия углекислого газа, который создает парниковый эффект.

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