Более 900 тыс гектаров леса пострадали от пожара в Южной Корее

Из-за пожара в Национальном парке Чирисан в Южной Корее пострадали 910 тыс. гектаров леса, в ходе его тушения погиб пожарный. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на лесную службу страны.

Отмечается, что возгорание потушили через 21 час после его начала. Одного из пожарных, который пострадал в процессе ликвидации ЧП, доставили в больницу, где он скончался. Согласно информации лесной службы, пожар начался в уезде Хадон провинции Кенсан-Намдо, распространившись затем на соседние районы. При этом около 75 местным жителям пришлось покинуть свои дома.