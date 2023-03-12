В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
33 минуты назад

Москвич выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив

Илья Родин

В Москве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже. После прыжка он остался жив, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Москвич выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив
Фото: МЧС РФ Главное управление по г. МосквеМЧС РФ Главное управление по г. Москве

Отмечается, что инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, на севере столицы.

По предварительным данным, москвич в нескольких местах поджег квартиру. Затем, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно.

В настоящее время он находится в одной из московских клиник, его осматривают врачи.

Уточняется, что специалисты экстренных служб оперативно вскрыли дверь и потушили огонь. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.

Предположительно, мужчина планировал покончить жизнь самоубийством. Он открыл газ на кухне и зажег вещи, сообщает Telegram-канал SHOT.

При этом, он совершил поджог преждевременно, газ еще не успел распространиться по квартире. Поэтому взрыв не произошел, а мужчине пришлось спасаться от огня.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий