Москвич выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив

В Москве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже. После прыжка он остался жив, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Фото: МЧС РФ Главное управление по г. Москве МЧС РФ Главное управление по г. Москве

Отмечается, что инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, на севере столицы.

По предварительным данным, москвич в нескольких местах поджег квартиру. Затем, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно.

В настоящее время он находится в одной из московских клиник, его осматривают врачи.

Уточняется, что специалисты экстренных служб оперативно вскрыли дверь и потушили огонь. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.

Предположительно, мужчина планировал покончить жизнь самоубийством. Он открыл газ на кухне и зажег вещи, сообщает Telegram-канал SHOT.