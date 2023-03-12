Москвич выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив

В Москве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже. После прыжка он остался жив, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Отмечается, что инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, на севере столицы.
По предварительным данным, москвич в нескольких местах поджег квартиру. Затем, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно.
В настоящее время он находится в одной из московских клиник, его осматривают врачи.
Уточняется, что специалисты экстренных служб оперативно вскрыли дверь и потушили огонь. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.
Предположительно, мужчина планировал покончить жизнь самоубийством. Он открыл газ на кухне и зажег вещи, сообщает Telegram-канал SHOT.
При этом, он совершил поджог преждевременно, газ еще не успел распространиться по квартире. Поэтому взрыв не произошел, а мужчине пришлось спасаться от огня.