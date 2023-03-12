В Кишиневе начались столкновения между полицией и представителями оппозиции, вышедшими на мирный митинг. Об этом сообщает ТАСС.

Стычки начали происходить, когда полицейские преградили путь многотысячной колонне на главную площадь города. Несколько групп организовали попытки прорыва кордонов. При этом они скандировали «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду».

На 12 марта был запланирован митинг оппозиции. Организаторы уже обвинили власти в желании сорвать начинающуюся мирную демонстрацию.

«Сегодня просто безумное количество провокации со стороны властей и полиции», - заявил лидер «Движения за народ» депутат парламента Вадим Фотеску.

По его словам, полиция незаконно высаживает людей из автобусов. Однако тысячи манифестантов идут в столицу пешком и пересаживаются на попутный транспорт. Другие митингуют на местах, «распространив протесты на всю территорию страны» , -

В свою очередь Telegram-канал полиции Молдавии заявил о задержании 54 человек. Среди них 21 несовершеннолетний.