Следователи сообщили о доставленном в отдел сыне российского депутата

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — хоккеиста Артема доставили в следственный отдел. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на подмосковное управление следственного комитета России (СКР) сообщает ТАСС.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным следствия, его допрашивают наряду с другими участниками вечеринки в подмосковном кафе, которая закончилась смертельным ножевым ранением для 23-летнего россиянина. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют, кто именно нанес погибшему смертельный удар.