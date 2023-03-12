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33 минуты назад

Стали известны подробности убийства, в котором подозревают сына депутата Госдумы Иванюженкова

Майк Габриелян

Появились подробности по делу младшего сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. Его подозревают в убийстве молодого парня в московском ночном баре.

Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент произошел сегодня ночью в гриль-баре Москвы.

25-летний Артем Иванюженков и 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. пришли в заведение со своими компаниями. Молодые люди были незнакомы. Они что-то не поделили, вспыхнула драка, во время которой Иванюженков ударил Евгения Ш ножом в сердце. Потерпевший умер на месте.

Погибший в ночной поножовщине — 23-летний Евгений Ш. https://t.me/breakingmash/42417

Такова версия очевидцев. Сразу несколько свидетелей утверждают, что именно Артем Иванюженков нанес смертельное ранение.

При этом, по версии 112, после смерти парня Иванюженков сбежал из бара и спрятался у родни. Следствие и полиция начали переговоры с родственниками о его добровольной явке в отдел.

«112»: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

Об Артёме, сыне депутата Госдумы Бориса Иванюженкова известно, что он профессионально занимается хоккеем, выступал за детские и юношеские команды «Витязь», также жил и играл в хоккей в США.

12 июля 2020 года за рулём своего автомобиля Артем насмерть сбил велосипедиста. Чем закончился данный процесс - неизвестно.

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