Появились подробности по делу младшего сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. Его подозревают в убийстве молодого парня в московском ночном баре.
25-летний Артем Иванюженков и 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. пришли в заведение со своими компаниями. Молодые люди были незнакомы. Они что-то не поделили, вспыхнула драка, во время которой Иванюженков ударил Евгения Ш ножом в сердце. Потерпевший умер на месте.
Такова версия очевидцев. Сразу несколько свидетелей утверждают, что именно Артем Иванюженков нанес смертельное ранение.
При этом, по версии 112, после смерти парня Иванюженков сбежал из бара и спрятался у родни. Следствие и полиция начали переговоры с родственниками о его добровольной явке в отдел.
Об Артёме, сыне депутата Госдумы Бориса Иванюженкова известно, что он профессионально занимается хоккеем, выступал за детские и юношеские команды «Витязь», также жил и играл в хоккей в США.
12 июля 2020 года за рулём своего автомобиля Артем насмерть сбил велосипедиста. Чем закончился данный процесс - неизвестно.