Появились подробности по делу младшего сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. Его подозревают в убийстве молодого парня в московском ночном баре.

Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент произошел сегодня ночью в гриль-баре Москвы.

25-летний Артем Иванюженков и 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. пришли в заведение со своими компаниями. Молодые люди были незнакомы. Они что-то не поделили, вспыхнула драка, во время которой Иванюженков ударил Евгения Ш ножом в сердце. Потерпевший умер на месте.

Погибший в ночной поножовщине — 23-летний Евгений Ш. https://t.me/breakingmash/42417

Такова версия очевидцев. Сразу несколько свидетелей утверждают, что именно Артем Иванюженков нанес смертельное ранение.

При этом, по версии 112, после смерти парня Иванюженков сбежал из бара и спрятался у родни. Следствие и полиция начали переговоры с родственниками о его добровольной явке в отдел.

Об Артёме, сыне депутата Госдумы Бориса Иванюженкова известно, что он профессионально занимается хоккеем, выступал за детские и юношеские команды «Витязь», также жил и играл в хоккей в США.