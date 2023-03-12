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22 минуты назад

В Омске 35-летнего настоятеля храма заподозрили в педофилии

Газета.Ru

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего иерея Николая Бабуры. Его подозревают в педофилии, сообщается в Telegram-канале Shot.

В Омске священника заподозрили в педофилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, было установлено, что Николай Бабура несколько раз приглашал к себе в гости своего помощника - 12-летнего пономаря. Мать разрешила ему оставаться у настоятеля храма на ночь, чтобы утром вместе со священником идти на службу. Следствие считает, что в эти дни в отношении 12-летнего школьника были совершены насильственные действия сексуального характера. В последний раз мальчик приходил в гости к священнику в феврале 2023 года.

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Кроме этого, в январе 2023 года Бабура несколько раз посещал местные школы и проводил занятия для маленьких детей. Следствие предполагает, что потерпевших может быть больше. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали бывшего сотрудника ППС по подозрению в растлении девочки.

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