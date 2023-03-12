В Омске священника заподозрили в педофилии

По данным источника, было установлено, что Николай Бабура несколько раз приглашал к себе в гости своего помощника - 12-летнего пономаря. Мать разрешила ему оставаться у настоятеля храма на ночь, чтобы утром вместе со священником идти на службу. Следствие считает, что в эти дни в отношении 12-летнего школьника были совершены насильственные действия сексуального характера. В последний раз мальчик приходил в гости к священнику в феврале 2023 года.