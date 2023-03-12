В Саратове мужчина в неадекватном состоянии залез на провода линии электропередачи и разбился насмерть, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По предварительным данным, 12 марта 2023 года 31-летний мужчина залез на крышу одного из пятиэтажных жилых домов, расположенных на улице Большая Горная в Саратове. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии. Затем мужчина решил забраться на провода линии электропередачи, однако не выдержал и упал. В результате инцидента он скончался на месте происшествия.
Жители дома вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить причины и обстоятельства случившегося.
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