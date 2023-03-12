По предварительным данным, 12 марта 2023 года 31-летний мужчина залез на крышу одного из пятиэтажных жилых домов, расположенных на улице Большая Горная в Саратове. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии. Затем мужчина решил забраться на провода линии электропередачи, однако не выдержал и упал. В результате инцидента он скончался на месте происшествия.