«112»: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

Младший сын депутата Госдумы, хоккеист из США Артем Иванюженков задержан по подозрению в убийстве 23-летнего парня. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: t.me/ENews112/13083 t.me/ENews112/13083

По данным канала, сейчас Иванюженков находится на допросе. В чем конкретно его подозревают, пока неизвестно.

Сыновья депутата Госдумы Бориса Иванюженкова уже не первый раз привлекают внимание СМИ.

Старший сын — Антон (1994 г.р.). В 2016 году, управляя автомобилем, въехал в автобусную остановку и сбил двух человек. Это дело прекратили после примирения сторон.