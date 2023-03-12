«112»: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

Младший сын депутата Госдумы, хоккеист из США Артем Иванюженков задержан по подозрению в убийстве 23-летнего парня. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, сейчас Иванюженков находится на допросе. В чем конкретно его подозревают, пока неизвестно.
Сыновья депутата Госдумы Бориса Иванюженкова уже не первый раз привлекают внимание СМИ.
Старший сын — Антон (1994 г.р.). В 2016 году, управляя автомобилем, въехал в автобусную остановку и сбил двух человек. Это дело прекратили после примирения сторон.
Младший сын — Артём (1998 г.р.). Профессионально занимается хоккеем, воспитанник школы «Витязь». Жил и играл в хоккей в США. 12 июля 2020 года, находясь за рулём машины, насмерть сбил велосипедиста. Чем закончился данный процесс, пресса не сообщала.