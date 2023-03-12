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26 минут назад

ТК «112»: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

Майк Габриелян

Младший сын депутата Госдумы, хоккеист из США Артем Иванюженков задержан по подозрению в убийстве 23-летнего парня. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«112»: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве
Фото: t.me/ENews112/13083t.me/ENews112/13083

По данным канала, сейчас Иванюженков находится на допросе. В чем конкретно его подозревают, пока неизвестно.

Сыновья депутата Госдумы Бориса Иванюженкова уже не первый раз привлекают внимание СМИ.

Сын зарезал мать? Трагедия в семье знаменитого хоккеиста

Старший сын — Антон (1994 г.р.). В 2016 году, управляя автомобилем, въехал в автобусную остановку и сбил двух человек. Это дело прекратили после примирения сторон.

Младший сын — Артём (1998 г.р.). Профессионально занимается хоккеем, воспитанник школы «Витязь». Жил и играл в хоккей в США. 12 июля 2020 года, находясь за рулём машины, насмерть сбил велосипедиста. Чем закончился данный процесс, пресса не сообщала.

Происшествия,Артем Иванюженков,Борис Иванюженков,Госдума,
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