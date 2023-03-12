Молодой человек на спор прыгнул с Крымского моста в Москве

В столице молодой человек прыгнул с Крымского моста в Москву-реку из-за спора с девушкой, сообщает Telegram-канал SHOT. Своим поступком он хотел доказать подруге, что ему «не слабо».

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Конфликт между парой произошел утром воскресенья, 12 марта. Молодой человек, решивший доказать свою смелость, смог самостоятельно доплыть до льдины. Однако у него не получилось выбраться из воды, поэтому на место прибыли спасатели.