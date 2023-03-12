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26 минут назад

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

Газета.Ru

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
Фото: DepositphotosDepositphotos

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 280 км к северо-западу от города Сола, в котором проживают 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Угроза цунами объявлена не была.

10 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение силой 4,7 балла было зафиксировано в Турции. Эпицентр толчков находился в 8 км к юго-западу от Кайсери. В городе проживают примерно 592 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 5 км. Газета La Repubblica со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) также сообщала, что 9 марта два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в итальянском районе Перуджи. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков не было. Местные жители сообщили о небольших повреждениях: потрескалась штукатурка и упала черепица.

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