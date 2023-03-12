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16 минут назад

SHOT: житель Челнов заказал по почте петарду и устроил смертельный взрыв

News.ru

Мужчина в Набережных Челнах заказал по почте петарду «Кинг-Конг» и устроил с ее помощью смертельный взрыв прямо в многоэтажном жилом доме, передает Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, он сделал это специально, чтобы уйти из жизни. Сам 21-летний мужчина скончался. Кроме того, пишет канал, из строя был выведен грузовой лифт, а также от взрыва рухнули межкомнатные перекрытия.

21-летний жилец специально поджег петарду на 10 этаже дома на улице Раскольникова. Таким способом он решил совершить самоубийство, от полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщает SHOT.

Жильцам дома потребовалась срочная эвакуация. Их отправили в пункты временного размещения. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Ранее фермер из села Шедок Краснодарского края едва не пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства, которое он нашел в стоге сена. В сене лежали две литровые бутылки с зажигательной смесью. Откуда они там появились, разбираются следователи.

Мужчина погиб из-за самодельной петарды в Москве

Инцидент произошел на территории молочно-торговой фермы в селе Шедок. Сотрудник предприятия пошел за тюком сена с целью накормить скот. Именно в нем он и обнаружил взрывные устройства. Одно из них сдетонировало, второе позднее обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

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