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31 минуту назад

6 тысяч человек остались без тепла в Благовещенске

Москва24

В городе Благовещенск Амурской области шесть тысяч человек остались без отопления из-за аварии в системе теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Шесть тысяч человек остались без тепла в Благовещенске
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области" телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

"Авария в системе теплоснабжения произошла сегодня утром, в районе улиц Театральная – Амурская. Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты в настоящее время устраняют проблему. Их работу контролирует прокуратура. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Во Владивостоке коммунальная авария оставила без холодной воды более 1,5 тысячи горожан

В декабре прошлого года около 60 зданий в микрорайоне Сходня в Химках более чем на 10 часов остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за аварийно остановки котельной.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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