В Москве полицейского госпитализировали с ранением

Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с ранением. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

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По данным ведомства, вечером 10 марта из медучреждения пришло сообщение, что к ним поступил мужчина 1987 года рождения с телесными повреждениями. В ходе проверки выяснилось, что он сотрудник полиции.

В настоящее время, согласно официальным данным МВД, устанавливаются обстоятельства, при которых полицейских получил ранение. Вместе с тем источник РИА Новости сообщил, что пострадавший – начальник одного из отделов УВД по ЦАО. По данным собеседника информагентства, полицейский пытался совершить суицид.