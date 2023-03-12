В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
46 минут назад

В Москве полицейского госпитализировали с ранением

Газета.Ruиещё 2

Сотрудник УВД по ЦАО госпитализирован в Москве с ранением. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

В Москве полицейского госпитализировали с ранением
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, вечером 10 марта из медучреждения пришло сообщение, что к ним поступил мужчина 1987 года рождения с телесными повреждениями. В ходе проверки выяснилось, что он сотрудник полиции.

В настоящее время, согласно официальным данным МВД, устанавливаются обстоятельства, при которых полицейских получил ранение. Вместе с тем источник РИА Новости сообщил, что пострадавший – начальник одного из отделов УВД по ЦАО. По данным собеседника информагентства, полицейский пытался совершить суицид.

Ранее в Новошахтинске мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, один из них был ранен.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий