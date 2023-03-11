Пьяный мэр Сретенска напал с топором на полицейских

В городе Сретенск (Забайкальский край) сотрудники полиции задержали пьяного мужчину. При аресте он пытался ударить одного из силовиков топором. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК.

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В пресс-службе уточнили, что вечером 10 марта сотрудники полиции остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель вышел из машины и попытался напасть на силовиков с топором.

Один из полицейских выхватил холодное оружие у него из рук. После чего было произведено задержание.

Задержанным, отметили в пресс-службе, оказался ранее судимый мэр Сретенска Евгений Киргизов, внук легендарного Степана Киргизова, в честь которого назван забайкальский конкурс на лучшего участкового.

В силу особого правового положения мэра, решение о возбуждении уголовного дела принял и.о. руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Андрей Беспечанский.