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30 минут назад

Пьяный мэр Сретенска напал с топором на полицейских

Илья Родин

В городе Сретенск (Забайкальский край) сотрудники полиции задержали пьяного мужчину. При аресте он пытался ударить одного из силовиков топором. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК.

Пьяный мэр Сретенска напал с топором на полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что вечером 10 марта сотрудники полиции остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель вышел из машины и попытался напасть на силовиков с топором.

Один из полицейских выхватил холодное оружие у него из рук. После чего было произведено задержание.

Задержанным, отметили в пресс-службе, оказался ранее судимый мэр Сретенска Евгений Киргизов, внук легендарного Степана Киргизова, в честь которого назван забайкальский конкурс на лучшего участкового.

В силу особого правового положения мэра, решение о возбуждении уголовного дела принял и.о. руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Андрей Беспечанский.

Поводом для остановки автомобиля для проверки стало заявление местного жителя, который сообщил, что «в его машину въехал незнакомец и скрылся с места ДТП», сообщает «КоммерсантЪ».

Происшествия,Следственный комитет,Коммерсант,
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