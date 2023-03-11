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6 минут назад

В Петербурге выстрелили в витрину книжного магазина с надписью "Миру мир"

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге в витрину книжного магазина "Все свободны" с надписью "Миру мир" выстрелили из травматического пистолета. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В Петербурге выстрелили в витрину магазина с надписью "Миру мир"
Фото: Книжный магазин «Все свободны»/VKКнижный магазин «Все свободны»/VK

На фото, опубликованном в соцсетях магазина, видно отверстие в стекле, от которого расходятся трещины.

"Такие новости. Будем менять стекла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор средств на восстановление витрины закрыт. Одна из основателей магазина Любовь Беляцкая предположила, что в витрину стреляли из травматического пистолета.

Магазин "Все свободны" в Санкт-Петербурге был открыт в 2011 году. Сайт магазина описывает представленные в нем жанры - гуманитарный нонфикшн, научпоп, андеграунд, контркультура и другие.

5 марта сообщалось, что в центре Петербурга удалось задержать нетрезвого жителя города, который устроил стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна. В результате инцидента в историческом центре города пострадали двое прохожих.

Происшествия,Коммерсант,
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