В Петербурге выстрелили в витрину магазина с надписью "Миру мир"

В Санкт-Петербурге в витрину книжного магазина "Все свободны" с надписью "Миру мир" выстрелили из травматического пистолета. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Фото: Книжный магазин «Все свободны»/VK Книжный магазин «Все свободны»/VK

На фото, опубликованном в соцсетях магазина, видно отверстие в стекле, от которого расходятся трещины.

"Такие новости. Будем менять стекла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор средств на восстановление витрины закрыт. Одна из основателей магазина Любовь Беляцкая предположила, что в витрину стреляли из травматического пистолета.

Магазин "Все свободны" в Санкт-Петербурге был открыт в 2011 году. Сайт магазина описывает представленные в нем жанры - гуманитарный нонфикшн, научпоп, андеграунд, контркультура и другие.