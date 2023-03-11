В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
30 минут назад

Глыба льда убила ребенка в Челябинской области

News.ru

В Челябинской области 10-летний ребенок был смертельно травмирован в результате падения на него глыбы льда, сообщается на сайте регионального управления СКР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Глыба льда убила ребенка под Челябинском
Фото: соцсетисоцсети

Инцидент произошел в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Лед упал на школьника с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.

В вечернее время при падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы 10-летний мальчик. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Костромской области ледяная глыба едва не стала причиной гибели целой семьи. Кусок льда сорвался с крыши фуры и пробил лобовое стекло ехавшей навстречу легковой машины. В автомобиле находились двое взрослых и трое детей. Отец семейства и один ребенок получили порезы разбитым стеклом.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий