В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
45 минут назад

Жителей Ульяновской области эвакуируют после потопа

Майк Габриелян

Началась эвакуация жителей Ульяновской области. Причиной стала «непростая ночь» с масштабными подтоплениями, сообщает «Ульяновск онлайн».

Жителей Ульяновской области эвакуируют после потопа
Фото: скрин видеоскрин видео

Из-за наводнения в райцентре Радищево затопленными оказались 118 домов. Там проживает 236 человек, в том числе 25 детей. Семьи были эвакуированы в местную школу, на базе которой планово развернут пункт временного размещения.

Погодное бедствие случилось из-за реки Березовка – она вышла из берегов после резкого повышения температуры воздуха.

Сейчас в области продолжаются противопаводковые работы. Подтоплениям подверглись Ульяновский, Сенгилеевский, Радищевский, Николаевский и Новоспасский районы.

Местные власти говорят, что «ночь была непростой».

«Оперативные службы сообщают, что сейчас пик пройден, уровень воды стабилизируется. Однако расслабляться никому не стоит», - заявил губернатор области Алексей Русских.

Ранее ученые рассказали, какие города смоет первыми после того, как растают ледники.

Происшествия,Алексей Русских,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий