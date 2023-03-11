Жителей Ульяновской области эвакуируют после потопа

Началась эвакуация жителей Ульяновской области. Причиной стала «непростая ночь» с масштабными подтоплениями, сообщает «Ульяновск онлайн».
Из-за наводнения в райцентре Радищево затопленными оказались 118 домов. Там проживает 236 человек, в том числе 25 детей. Семьи были эвакуированы в местную школу, на базе которой планово развернут пункт временного размещения.
Погодное бедствие случилось из-за реки Березовка – она вышла из берегов после резкого повышения температуры воздуха.
Сейчас в области продолжаются противопаводковые работы. Подтоплениям подверглись Ульяновский, Сенгилеевский, Радищевский, Николаевский и Новоспасский районы.
Местные власти говорят, что «ночь была непростой».
«Оперативные службы сообщают, что сейчас пик пройден, уровень воды стабилизируется. Однако расслабляться никому не стоит», - заявил губернатор области Алексей Русских.
Ранее ученые рассказали, какие города смоет первыми после того, как растают ледники.