Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщаю, что в подконтрольном Киеву городе Херсон в очередной раз за день слышны взрывы.

Издание Klymenko Time также сообщило о взрывах в городе. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что российские артиллеристы в ночь на 11 марта ударили по скоплению военной техники ВСУ в Херсоне.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.