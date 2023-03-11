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37 минут назад

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Газета.Ru

Украинские СМИ сообщаю, что в подконтрольном Киеву городе Херсон в очередной раз за день слышны взрывы.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Херсоне снова слышны взрывы", - пишет "Страна.ua".

Издание Klymenko Time также сообщило о взрывах в городе. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что российские артиллеристы в ночь на 11 марта ударили по скоплению военной техники ВСУ в Херсоне.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Владимир Путин,
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