В Индонезии началось извержение вулкана Судного дня

Власти Индонезии объявили третий уровень опасности после извержения Мерапи, который ученые назвали «Вулканом Судного дня», сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.
В ведомстве рассказали, что людям запретили приближаться к нему на расстояние менее семи километров. Потоки лавы от кратера расползлись на 1,5 километра. Специалисты предупредили об опасности лавовых лавин и горячих облаков. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ученые назвали активный вулкан Мерапи «Судного дня», потому что его полное извержение может привести к различным климатическим аномалиям, в результате чего наступит голод во многих странах мира.