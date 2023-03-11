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16 минут назад

Третий уровень опасности ввели в Индонезии из-за извержения вулкана Судного дня

Слово и Дело

Власти Индонезии объявили третий уровень опасности после извержения Мерапи, который ученые назвали «Вулканом Судного дня», сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.

В Индонезии началось извержение вулкана Судного дня
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В ведомстве рассказали, что людям запретили приближаться к нему на расстояние менее семи километров. Потоки лавы от кратера расползлись на 1,5 километра. Специалисты предупредили об опасности лавовых лавин и горячих облаков. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ученые назвали активный вулкан Мерапи «Судного дня», потому что его полное извержение может привести к различным климатическим аномалиям, в результате чего наступит голод во многих странах мира.

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