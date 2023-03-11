Драка россиян с полицейскими попала на видео

В интернете появилось видео драки неизвестных «борцух» с патрульными ГИБДД в Нижневартовске. Съемка велась с регистратора автомобиля, остановившегося перед местом событий. Ролик опубликовал канал «ЧП Нижневартовск»

На кадрах трое гражданских и несколько инспекторов в форме стоят у машины с открытыми дверьми. Молодые мужчины явно сопротивляются задержанию, начинается драка. При этом одного из полицейских «борец» пытается опрокинуть эффектным приемом.

«Тюрьма обеспечена что ли?» - говорит снимающий очевидец.

В соцсетях пишут, что «от этих борцух пахло алкоголем», и что бросок был "на троечку".

По неподтвержденной пока информации, три участника инцидента задержаны. Материалы передадут в СК РФ для возбуждения уголовного дела по статье 318 УК РФ.

Пока не ясно, связан ли этот инцидент с произошедшим накануне, также в Нижневартовске. Молодой человек «бегал в одной футболке по городу и угрожал всем ножом». На кадрах его задерживают сотрудники ГИБДД.