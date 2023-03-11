У летевшего в Тюмень самолета отказала электросистема

У самолета авиакомпании Utair, совершавшего рейс «Нижневартовск — Тюмень» при заходе на посадку отказала энергосистема. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«При заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу 21 командир воздушного судна доложил об уходе на второй круг по причине отказа электросистемы. Посадка в аэропорту Рощино (Тюмень) прошла благополучно», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.
Происшествие произошло 10 марта. Командир доложил о неисправности в 18 часов 08 минут, спустя 20 минут самолет приземлился в аэропорту Тюмени.
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