У летевшего в Тюмень самолета отказала электросистема

«При заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу 21 командир воздушного судна доложил об уходе на второй круг по причине отказа электросистемы. Посадка в аэропорту Рощино (Тюмень) прошла благополучно», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

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