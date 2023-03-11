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34 минуты назад

Захватившего заложника в магазине тюменца арестовали

News.ru

ентральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде ареста местному жителю Алексею Газиеву, захватившему в магазине заложника, сообщает пресс-служба судов области в Telegram. В СИЗО мужчина проведет два месяца.

Захватившего заложника в магазине тюменца арестовали
Фото:  72.rosguard.gov.ru 72.rosguard.gov.ru

По решению суда Алексей Газиев будет находится в СИЗО до 9 мая 2023 года (2 месяца), — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника (ч.3 ст.30, п «и» ч.2 ст.105, пп. «в, г, ж» ч.2 ст.206 УК РФ). В ходе судебного заседания он в полном объеме признал свою вину. Газиев также извинился перед потерпевшим и теми, кто пытался его успокаивать.

Инцидент в Тюмени произошел в ночь на 10 марта в одном из круглосуточных магазинов. Местные жители сообщили в полицию, что мужчина приставил другому к шее нож и грозится расправиться с ним. Прибывшие на место сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали злоумышленника. Мотивы его поступка пока не сообщаются.

Происшествия,Росгвардия,
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