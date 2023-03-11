Захватившего заложника в магазине тюменца арестовали

ентральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде ареста местному жителю Алексею Газиеву, захватившему в магазине заложника, сообщает пресс-служба судов области в Telegram. В СИЗО мужчина проведет два месяца.

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По решению суда Алексей Газиев будет находится в СИЗО до 9 мая 2023 года (2 месяца), — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника (ч.3 ст.30, п «и» ч.2 ст.105, пп. «в, г, ж» ч.2 ст.206 УК РФ). В ходе судебного заседания он в полном объеме признал свою вину. Газиев также извинился перед потерпевшим и теми, кто пытался его успокаивать.