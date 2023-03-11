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33 минуты назад

Расчлененное тело мужчины обнаружили в канализации

Мослента

В канализации на улице Невельского в Новосибирске обнаружили труп. Об этом сообщает NGS.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Новосибирскому району.

Расчлененное тело мужчины обнаружили в канализации Новосибирска
Фото: мослентамослента

Тело нашли на территории Ленинского района, сообщили в ведомстве. Следователи осматривают место происшествия, начата проверка.

Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидца заявил, что тело было расчленено. Источник также сообщил, что труп обнаружили в тепловой камере.

Ранее тело мужчины обнаружили после пожара в московской квартире. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Происшествия,Следственный комитет,
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