Mash: женщина погибла на аттракционе в московском парке "Остров мечты"

На аттракционе «Летная школа» в московском парке «Остров мечты» погибла 40-летняя посетительница, которой стало плохо во время катания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что вместе с женщиной на аттракционе находились ее муж и дочь. Окружавшие пытались спасти женщину до приезда скорой и сделать ей непрямой массаж сердца, однако это не помогло.
По данным Telegram-канала, приехавшие на место ЧП медики только константировали смерть женщины. Выясняются причины смерти.
Пресс-служба парка аттаркционов "Остров мечты" прокомментировала произосшедшее:
"Мы подтверждаем несчастный случай. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи причиной стало состояние здоровья посетителя.
Данный случай никак не связан с деятельностью парка аттракционов. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством.
На месте работают профильные службы, все действия происходят согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопастности и охраны. Помощь посетительнице, до прибытия бригады скорой помощи, оказывал дежурный врач парка.
Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся!"
В августе прошлого года следственное управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки в результате падения с аттракциона. Инцидент произошел 6 августа 2022 года в городском парке культуры и отдыха Орла. Отмечается, что девушка решила прокатиться на аттракционе «Орбита», однако в какой-то момент она выпала из кабины. В результате полученных травм девушка скончалась.