Mash: женщина погибла на аттракционе в московском парке "Остров мечты"

На аттракционе «Летная школа» в московском парке «Остров мечты» погибла 40-летняя посетительница, которой стало плохо во время катания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что вместе с женщиной на аттракционе находились ее муж и дочь. Окружавшие пытались спасти женщину до приезда скорой и сделать ей непрямой массаж сердца, однако это не помогло.

По данным Telegram-канала, приехавшие на место ЧП медики только константировали смерть женщины. Выясняются причины смерти.

Пресс-служба парка аттаркционов "Остров мечты" прокомментировала произосшедшее:

"Мы подтверждаем несчастный случай. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи причиной стало состояние здоровья посетителя.

Данный случай никак не связан с деятельностью парка аттракционов. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством.

На месте работают профильные службы, все действия происходят согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопастности и охраны. Помощь посетительнице, до прибытия бригады скорой помощи, оказывал дежурный врач парка.

Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся!"