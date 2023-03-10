В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
51 минуту назад

Mash: женщина погибла на аттракционе в московском парке "Остров мечты"

Газета.Ru

На аттракционе «Летная школа» в московском парке «Остров мечты» погибла 40-летняя посетительница, которой стало плохо во время катания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: женщина погибла на аттракционе в московском парке "Остров мечты"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вместе с женщиной на аттракционе находились ее муж и дочь. Окружавшие пытались спасти женщину до приезда скорой и сделать ей непрямой массаж сердца, однако это не помогло.

По данным Telegram-канала, приехавшие на место ЧП медики только константировали смерть женщины. Выясняются причины смерти.

Пресс-служба парка аттаркционов "Остров мечты" прокомментировала произосшедшее:

"Мы подтверждаем несчастный случай. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи причиной стало состояние здоровья посетителя.

Данный случай никак не связан с деятельностью парка аттракционов. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством.

На месте работают профильные службы, все действия происходят согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопастности и охраны. Помощь посетительнице, до прибытия бригады скорой помощи, оказывал дежурный врач парка.

Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся!"

В августе прошлого года следственное управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки в результате падения с аттракциона. Инцидент произошел 6 августа 2022 года в городском парке культуры и отдыха Орла. Отмечается, что девушка решила прокатиться на аттракционе «Орбита», однако в какой-то момент она выпала из кабины. В результате полученных травм девушка скончалась.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий