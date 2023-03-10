Пожилые супруги погибли из-за сломанной стиральной машины в Волгограде

В Волгограде пожилая супружеская пара погибла из-за неисправной работы стиральной машины. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Тела 70-летних россиян нашла их дочь, которая решила навестить родителей. Войдя в квартиру, женщина обнаружила отца и мать без признаков жизни. Россиянка сразу вызвала скорую, однако к приезде медиков пенсионеры были уже мертвы.

Предварительно установлено, что смерть пожилой пары наступила в результате отравления угарным газом. По версии правоохранителей, газ образовался из-за короткого замыкания и возгорания стиральной машины.