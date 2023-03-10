В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
23 минуты назад

Пожилые супруги погибли из-за сломанной стиральной машины в Волгограде

Газета.Ru

В Волгограде пожилая супружеская пара погибла из-за неисправной работы стиральной машины. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

Пожилые супруги погибли из-за сломанной стиральной машины в Волгограде
Фото: PixabayPixabay

Тела 70-летних россиян нашла их дочь, которая решила навестить родителей. Войдя в квартиру, женщина обнаружила отца и мать без признаков жизни. Россиянка сразу вызвала скорую, однако к приезде медиков пенсионеры были уже мертвы.

Предварительно установлено, что смерть пожилой пары наступила в результате отравления угарным газом. По версии правоохранителей, газ образовался из-за короткого замыкания и возгорания стиральной машины.

Ранее стало известно, что жительница Бразилии погибла, засунув руку в стиральную машину.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий