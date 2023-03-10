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9 минут назад

Полиция отказалась возбуждать дело об избиении собаки в Москве

Мослента

Полиция отказала заявителям в возбуждении уголовного дела по факту избиения собаки сотрудниками РЖД на станции «Москва-3» в Аекссевском районе, сообщила «Мосленте» соучредитель фонда «Поделись с другом» Анастасия Недопекина. Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

Полиция отказалась возбуждать дело об избиении собаки в Москве
Фото: 

«Со слов оперуполномоченного нам известно, что линейным управлением МВД на станции «Москва Ярославская» принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление направлено мне почтой России поэтому пока мы не располагаем информацией о причинах отказа — это «технический» отказ или правоохранители действительно не усмотрели оснований для возбуждения. Готовимся его обжаловать», — сказала она.

По ее словам, несмотря на широкий резонанс, никаких подвижек в ситуации, кроме отказа в возбуждении дела, нет. Заявления представителей РЖД о том, что виновные выявлены и наказаны она называет «только словами, которые нельзя проверить».

История об избитой на железнодорожной станции собаке получила огласку в четверг, 9 марта. На нее отреагировал зампред парламентского комитета Госдумы России по экологии Владимир Бурматов. Он назвал произошедшее серьезным уголовным преступлением и пообещал попросить «отработать» по этому вопросу полицию и прокуратуру.

В пятницу, 10 марта, Telegram-канале РЖД появилась информация о результатах внутреннего расследования по факту избиения собаки. По данным ведомства, это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО «ФПК».

«Степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия. Все материалы передали в правоохранительные органы. Сотрудников отстранили от работы», — говорится в сообщении.

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