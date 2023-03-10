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2 часа назад

В Тамбовской области остановили два пассажирских поезда из-за работы правоохранителей

Газета.Ruиещё 1

В Тамбовской области были остановлены два пассажирских поезда из-за работы правоохранительных органов. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД), передает РИА Новости.

В Тамбовской области остановили два пассажирских поезда из-за работы правоохранителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, чтона станции Богоявленск Юго-Восточной железной дороги на 1 час 19 минут был задержан поезд №29 НовороссийскМосква и на 1 час 27 минут поезд №125 Новороссийск – Москва.

Согласно сообщению ЮВЖД, в итоге поезд №125 был отправлен по назначению в 15:11 по московскому времени, а поезд №29 — в 15:41 мск.

Ранее сообщалось, что в Англии машинист остановил состав, чтобы спасти щенка, выбежавшего на пути. Как рассказал Стефан Хуг, он только недавно стал машинистом и проходит стажировку. Во время одной из поездок он заметил на рельсах щенка, которого испугал приближавшийся поезд. Собака буквально застыла на месте, но мужчина успел вовремя среагировать и применить экстренное торможение.

В декабре сообщалось, что в Саратовской области пассажирский поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде.

Происшествия,Юго-Восточная железная дорога,
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