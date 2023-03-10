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14 минут назад

Суд арестовал мужчину, столкнувшего подростка под поезд на станции метро «Киевская»

Агентство «Москва»

Черемушкинский районный суд столицы арестовал до 9 мая мужчину, столкнувшего подростка на пути перед поездом на станции «Киевская» Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Суд арестовал столкнувшего подростка под поезд метро мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года», - заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что подросток уже выписан из больницы.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на станции метро «Киевская» мужчина 1961 года рождения столкнул 15-летнего пассажира под приближавшийся поезд. Предварительно установлено, что мужчина неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, он признал вину и раскаялся.

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