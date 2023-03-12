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35 минут назад

Полиция нашла в одном из гаражей Мелитополя взрывчатку, оружие и боеприпасы

Газета.Ruиещё 4

Сотрудники полиции изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД региона сообщает РИА Новости.

МВД: Схрон со взрывчаткой и оружием изъят в Мелитополе в гараже
Фото: DepositphotosDepositphotos

Уточняется, что в одном из гаражей полицейскими были обнаружены две гранты "Ф-1", две тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с двумя магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радикальная символика.

Как передает РИА Новости, сейчас по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", подразумевающей наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

В ГУ МВД по Запорожской области уточнили, что владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полицейские обнаружили крупный арсенал оружия на территории заброшенной птицефермы в Чаплинском районе Херсонской области. По ее информации, в восьми ангарах нашли "десятки тысяч единиц вооружения", среди которого боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня "Град", танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, гранаты, ящики с порохом и патронами.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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