МВД: Схрон со взрывчаткой и оружием изъят в Мелитополе в гараже

Сотрудники полиции изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД региона сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что в одном из гаражей полицейскими были обнаружены две гранты "Ф-1", две тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с двумя магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радикальная символика.

Как передает РИА Новости, сейчас по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", подразумевающей наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

В ГУ МВД по Запорожской области уточнили, что владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории.