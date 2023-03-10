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22 минуты назад

Сотрудники полиции прибыли в Москву-сити из-за сообщения о самоубийстве порнозвезды

Газета.Ru

В полицию Москвы поступило сообщение о самоубийстве порноактрисы Ангелины Пятовой, известной под псевдонимом Angelina Robihood. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Полиция прибыла в Москву-сити из-за сообщения о самоубийстве порнозвезды
Фото: Robihood__life/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Robihood__life/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным источника, о «суициде» Пятовой сообщил бизнесмен, который в день инцидента отдыхал вместе с ней в апартаментах башни «Нева». Самочувствие девушки резко ухудшилось, и мужчина подумал, что Пятова решила покончить с собой.

Предприниматель сразу вызвал «скорую» и сообщил врачам о попытке суицида. Однако прибывшие на место медики установили, что состояние Пятовой связано с непереносимостью препарата, который она выпила перед сном.

Помимо врачей, в апартаменты также вошли и сотрудники полиции. Однако, когда оказалось, что у порноактрисы лекарственная аллергия, правоохранители ушли. Почему бизнесмен подумал, что девушка покончить с собой, неизвестно.

Ранее стало известно, что россиянин покончил с собой после того, как узнал, что его сын совершил самоубийство.

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