Полиция прибыла в Москву-сити из-за сообщения о самоубийстве порнозвезды

В полицию Москвы поступило сообщение о самоубийстве порноактрисы Ангелины Пятовой, известной под псевдонимом Angelina Robihood. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: Robihood__life/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Robihood__life/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным источника, о «суициде» Пятовой сообщил бизнесмен, который в день инцидента отдыхал вместе с ней в апартаментах башни «Нева». Самочувствие девушки резко ухудшилось, и мужчина подумал, что Пятова решила покончить с собой.

Предприниматель сразу вызвал «скорую» и сообщил врачам о попытке суицида. Однако прибывшие на место медики установили, что состояние Пятовой связано с непереносимостью препарата, который она выпила перед сном.

Помимо врачей, в апартаменты также вошли и сотрудники полиции. Однако, когда оказалось, что у порноактрисы лекарственная аллергия, правоохранители ушли. Почему бизнесмен подумал, что девушка покончить с собой, неизвестно.