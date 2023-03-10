Директор московской школы, где отравились дети, рассказал, как антисептик попал в кулер

Директор школы "Покровский квартал", где ученики отравились антисептиком из кулера с питьевой водой, Павел Терехов заявил "Газете.Ru", что антисептик в попал в питьевую воду из-за действий пятиклассников. По его словам, трое учеников 5 класса брызнули антисептиком в кулер с водой еще 9 марта.
"Сегодня, 10 марта, несколько детей обратились с жалобами на тошноту. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям. Ребят отвезли в больницу для дополнительного медицинского обследования", - сообщил Терехов.
Директор отметил, что школьники чувствуют себя удовлетворительно и в скором времени вернутся к занятиям.
"Администрация школы провела разъяснительную беседу со школьниками о правилах безопасности, чтобы подобные случаи больше не повторялись", - заявил он.
Ранее стало известно, что ученики московской школы отравились антисептиком, выпив воду из кулера.