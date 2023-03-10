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29 минут назад

Директор школы заявил, что антисептик в попал в питьевую воду из-за действий пятиклассников

Газета.Ruиещё 4

Директор школы "Покровский квартал", где ученики отравились антисептиком из кулера с питьевой водой, Павел Терехов заявил "Газете.Ru", что антисептик в попал в питьевую воду из-за действий пятиклассников. По его словам, трое учеников 5 класса брызнули антисептиком в кулер с водой еще 9 марта.

Директор московской школы, где отравились дети, рассказал, как антисептик попал в кулер
Фото: PixabayPixabay

"Сегодня, 10 марта, несколько детей обратились с жалобами на тошноту. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям. Ребят отвезли в больницу для дополнительного медицинского обследования", - сообщил Терехов.

Директор отметил, что школьники чувствуют себя удовлетворительно и в скором времени вернутся к занятиям.

"Администрация школы провела разъяснительную беседу со школьниками о правилах безопасности, чтобы подобные случаи больше не повторялись", - заявил он.

Ранее стало известно, что ученики московской школы отравились антисептиком, выпив воду из кулера.

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