Директор московской школы, где отравились дети, рассказал, как антисептик попал в кулер

Директор школы "Покровский квартал", где ученики отравились антисептиком из кулера с питьевой водой, Павел Терехов заявил "Газете.Ru", что антисептик в попал в питьевую воду из-за действий пятиклассников. По его словам, трое учеников 5 класса брызнули антисептиком в кулер с водой еще 9 марта.