В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
36 минут назад

Россиянин с пистолетом зашел в школу на северо-востоке Москвы

Lenta.ru

В Москве 29-летний россиянин пришел в гимназию №1554 на северо-востоке столицы с травматическим пистолетом «МР-79-9». Об этом сообщает «МК».

Россиянин с пистолетом зашел в школу на северо-востоке Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, инцидент произошел в 16:00 9 марта. Мужчина вошел в школу и спросил у охранника, не полиция ли это. Когда тот ответил, что это гимназия, незнакомец покинул здание. После этого охранник позвонил в полицию.

Стражи порядка задержали мужчину. Выяснилось, что за месяц до этого он приехал из Кабардино-Балкарии в Москву и снял квартиру. У него изъяли травмат. Так как гражданин вел себя неадекватно и говорил сотрудникам МВД, что его преследуют, его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный ворвался в стоматологию и угрожал врачам пистолетом.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий