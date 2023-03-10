Россиянин с пистолетом зашел в школу на северо-востоке Москвы

В Москве 29-летний россиянин пришел в гимназию №1554 на северо-востоке столицы с травматическим пистолетом «МР-79-9». Об этом сообщает «МК».

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По сведениям издания, инцидент произошел в 16:00 9 марта. Мужчина вошел в школу и спросил у охранника, не полиция ли это. Когда тот ответил, что это гимназия, незнакомец покинул здание. После этого охранник позвонил в полицию.

Стражи порядка задержали мужчину. Выяснилось, что за месяц до этого он приехал из Кабардино-Балкарии в Москву и снял квартиру. У него изъяли травмат. Так как гражданин вел себя неадекватно и говорил сотрудникам МВД, что его преследуют, его госпитализировали в психиатрическую больницу.