Главу российского города заподозрили в получении взятки в 300 тысяч рублей

Главу города Мантурово Игоря Устюжанина задержали за получение взятки в 300 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Костромской области.

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По данным следствия, в январе 2023 года чиновник пообещал коммерсанту за вознаграждение в 400 тысяч рублей обеспечить заключение с его фирмой контрактов на снос аварийных объектов в городе. Часть суммы Устюжанин хотел получить лично, а оставшуюся сумму попросил перевести на счет одной из муниципальных организаций.

9 марта он встретился с сотрудником фирмы в одном из отелей в Костроме и получил от него 300 тысяч рублей, после чего был задержан силовиками. Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД.