Драка учеников московской школы, в которой подростку проломили череп, попала на видео. Кадры публикует РИА Новости.

О драке московских школьников, закончившейся для одного из них госпитализацией в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости, стало известно ранее 10 марта. Конфликт вспыхнул из-за оскорбления одним из школьников родителей другого. Известно, что оба школьника положительно характеризуются по месту учебы и жительства, а также не состоят на учете.

На публикуемых кадрах видно, что инициатор драки продолжает избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол. При этом в коридоре присутствует один из педагогов, который не спешит вмешиваться в конфликт учеников.