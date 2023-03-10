Бухгалтер МВД РФ похитила 1,8 млн рублей из выплат военным

В Крыму главного бухгалтера отдела МВД России по Раздольненскому району заподозрили в хищении 1,8 миллиона рублей, предназначавшиеся на выплаты военным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Махинации вскрылись по итогам служебной проверки. Правоохранители выяснили, что на протяжении полутора лет бухгалтер переводила бюджетные средства не контрактникам, а на свою карту. При этом переводы она отмечала пометкой «Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание».

После выявления хищения женщина оформила явку с повинной. В настоящее время ее уволили со службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о присвоении средств.