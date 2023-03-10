Баллон для аквариума взорвался на северо-востоке Москвы

В квартире на Челобитьевском шоссе в Москве взорвался баллон с углекислым газом, предназначенный для аквариума, передает «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах. В результате происшествия выбило межкомнатные двери, разбилась люстра и некоторые стеклянные изделия.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Уточняется, что взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на 22-м этаже. По словам источника, взорвавшийся баллон был новым, его установили в аквариум сразу после заправки.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в жилом доме в поселке Антипаха под Читой произошел взрыв газа, о чем писала «Парламентская газета». Было спасено 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали 6 жильцов, было повреждено 6 квартир. Отмечается, что к ликвидации последствий инцидента привлекли 79 специалистов и 10 единиц техники.