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58 минут назад

Баллон для аквариума взорвался на северо-востоке Москвы

Парламентская газета

В квартире на Челобитьевском шоссе в Москве взорвался баллон с углекислым газом, предназначенный для аквариума, передает «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах. В результате происшествия выбило межкомнатные двери, разбилась люстра и некоторые стеклянные изделия.

Баллон для аквариума взорвался на северо-востоке Москвы
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Уточняется, что взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на 22-м этаже. По словам источника, взорвавшийся баллон был новым, его установили в аквариум сразу после заправки.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в жилом доме в поселке Антипаха под Читой произошел взрыв газа, о чем писала «Парламентская газета». Было спасено 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали 6 жильцов, было повреждено 6 квартир. Отмечается, что к ликвидации последствий инцидента привлекли 79 специалистов и 10 единиц техники.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

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