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41 минуту назад

Появились подробности о насмерть замерзшем по дороге домой российском подростке

Lenta.ru

Местный житель села на Алтае, где по дороге домой насмерть замерз 16-летний подросток, рассказал о погибшем. Его слова приводит KP.RU.

Появились подробности о насмерть замерзшем по дороге домой российском подростке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парень был хороший, приветливый. Для нашей деревни — очень положительный. Он никогда не хамил и никогда не матерился, в отличие от других подростков. Я был удивлен, когда узнал, что с ним такое произошло», — рассказал россиянин.

По его словам, погибший жил в хорошей семье, где помимо него воспитывались еще четверо девочек. Другой житель села сообщил, что никогда не видел подростка пьяным.

О случившемся в Хмелевке Алтайского края стало известно днем ранее, 9 марта. Тогда сообщалось, что 16-летний школьник пришел в Дом культуры на день рождения одного из друзей, где подростки распивали спиртные напитки и играли в бильярд. Россиянин был пьян и сказал приятелям, что не нуждается в сопровождении до дома. К утру тело мальчика нашел один из местных жителей — катаясь на лыжах, он увидел куртку, лежащую на пустыре, а затем обнаружил на снегу школьника без признаков жизни.

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