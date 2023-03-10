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45 минут назад

Бухгалтера МВД подозревают в хищении почти 2 млн рублей выплат, предназначавшихся военным

Газета.Ru

В Крыму бухгалтер МВД призналась в хищении выплат военным. Женщина перевела на свой счет сотни тысяч рублей, сообщает Shot.

Бухгалтер МВД РФ похитила 1,8 млн рублей из выплат военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный бухгалтер отделения МВД России по Раздольненскому району Крыма написала явку с повинной после проверки, инициированной по месту ее работы.

В ходе разбирательства выяснилось, что бухгалтер регулярно переводила деньги, предназначенные для выплат военным, себе на карту, не забывая оставлять пометку о каждом совершенном переводе как о «перечислении денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание».

Как сообщается, главбух успела перевести на свой счет 1,8 млн рублей. Как установили сотрудники правоохранительных органов, бюджетные деньги она переводила на собственные счета с июня 2021 года, однако только ноябре 2022 года эта схема вскрылась.

После оглашения результатов служебной проверки женщина была уволена, а материалы по делу оказались в полиции.

Сообщается, что в органах злоумышленница работала с 1999 года, в 2014 году ее повысили до главного бухгалтера.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата».

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