Толкнувший подростка под поезд в московском метро признал вину

В пресс-службе напомнили, что задержанный неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. "Столичными следователями изучается изъятая документация из медицинского учреждения, где он проходил лечение", - отметили в СК.

Накануне днем 61-летний мужчина на кольцевой станции метро "Киевская" без причины толкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Подростка оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.