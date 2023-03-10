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1 час назад

Толкнувший подростка под поезд в московском метро признал вину

ТАСС

Мужчина, толкнувший 15-летнего подростка под поезд на станции "Киевская" Московского метрополитена признал вину. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе напомнили, что задержанный неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. "Столичными следователями изучается изъятая документация из медицинского учреждения, где он проходил лечение", - отметили в СК.

Толкнувшему подростка в метро Москвы предъявили обвинение

Накануне днем 61-летний мужчина на кольцевой станции метро "Киевская" без причины толкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Подростка оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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