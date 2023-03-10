Пожар начался в недостроенном здании нового ЖК в Подмосковье

Пожар вспыхнул в недостроенном здании в новом жилом комплексе в поселке Развилка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, поселок расположен недалеко от МКАД. Изначально огонь вспыхнул на первом этаже здания, но «дым уже приобнял все строение».

На кадрах, опубликованных газетой, видно, что черный дым поднимается вверх, окутывая недостроенную многоэтажку с двух сторон.

27 февраля в Москве в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажки на Донбасской улице прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Из квартиры удалось спасти женщину и ребенка. По версии следствия, возможной причиной происшествия стало неправильное использование газового прибора