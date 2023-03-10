В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
57 минут назад

Пожар начался в недостроенном здании нового ЖК в Подмосковье

Алиса Селезнёва

Пожар вспыхнул в недостроенном здании в новом жилом комплексе в поселке Развилка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пожар начался в недостроенном здании нового ЖК в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, поселок расположен недалеко от МКАД. Изначально огонь вспыхнул на первом этаже здания, но «дым уже приобнял все строение».

На кадрах, опубликованных газетой, видно, что черный дым поднимается вверх, окутывая недостроенную многоэтажку с двух сторон.

27 февраля в Москве в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажки на Донбасской улице прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Из квартиры удалось спасти женщину и ребенка. По версии следствия, возможной причиной происшествия стало неправильное использование газового прибора

А 6 марта пожар произошел в высотке ЖК «Михайловский парк» в Москве. Огонь распространился на 23-м этаже здания, вынудив людей просить о помощи из окон.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий