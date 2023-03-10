Россиянка прописала в своей квартире 762 иностранца

Жительницу Сахалина привлекли к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает ASTV.ru.

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По информации издания, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявили, что жительница Анивского района в период с 2019 по 2021 год прописала в своей квартире 762 иностранных гражданина.

Россиянка ставила людей на миграционный учет, заключая за деньги фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры. Суд в Южно-Сахалинске приговорил женщину к 1,5 года условного лишения свободы.